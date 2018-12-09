كرم جبر: الأنظمة الإفريقية تبحث عن التنمية والرخاء.. فيديو

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: إنه لابد من أن يكون هناك مشروعات تنمية تمتزج بالخبرات الإفريقية.





وأشار "جبر"، خلال حواره برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، عبر فضائية "أون إي"، إلى أنه من ضمن الأهداف الرئيسية لمنتدي أفريقيا 2018 هو تحقيق السلام والاستقرار ومقاومة الحروب والنزاعات الداخلية.





وأضاف أن تجربة مصر في التحرر الوطني في ستينيات القرن الماضي كانت قبلة للدول الإفريقية، لافتا إلي أن مصر كان لها دور وذراع كبير لمساندة الدول الإفريقية.



