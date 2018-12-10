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برلمان

محلية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة للنواب.. اليوم

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:58 ص
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
تناقش لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن مشكلات المحافظات.

ويناقش الأعضاء، اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب همام العادلي، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية للحد من الفساد الإداري لأجهزة الحكم المحلي وبخاصة في الإدارات الهندسية بالأحياء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي محمد ندا، بشأن تأهيل القيادات العامة في الإدارة المحلية قبل توليهم الوظائف القيادية.

ومن المقرر غدا الثلاثاء أن يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أبو سمنة، بشأن البدء في أعمال الإحلال والتجديد بالكوبري الآيل للسقوط والواقع أعلى مصرف البطس بمركز ومدينة طامية – بمحافظة الفيوم، والذي تم غلقه من قبل الوحدة المحلية، علما بأنه يقع على طريق حيوي يخدم الكثير من القرى التابعة للمركز.

كما ستجري مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ربيع أبو لطيعة بشأن عدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل قرية الشواشنة إلى مدينة وفصلها من مركز يوسف الصديق بالفيوم، و طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر بشأن تبرع الدكتور جلال الدين سيد بقطعة أرض بمساحة فدان وقراطين وأربعة أسهم بمنطقة ميدان السلة – محافظة الفيوم، ومع ذلك صدر قرار من المحافظة بالتعامل على مساحة فدان و3.5 سهم فقط دون سند قانوني.
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