ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مدارس القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رسميا، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس.



تبدأ امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي وما يعادلهما من السبت 29 ديسمبر حتى الأحد 30 ديسمبر 2018، وتبدأ امتحانات الرابع الابتدائى من السبت 29 ديسمبر حتى الاثنين 31 ديسمبر 2018، وتبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي من الأربعاء 2 يناير 2019 حتى الأربعاء 9 يناير 2019.



بينما تبدأ امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهني من يوم الأربعاء 9 يناير حتى الاثنين 14 يناير 2019، وتبدأ امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الأربعاء 16 يناير 2019 حتى الأربعاء 23 يناير 2019، وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام والرياضي من الأحد 13 يناير حتى الخميس 24 يناير 2019، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي الرياضي وما يعادله من السبت 12 يناير 2019 حتى الأربعاء 23 يناير 2019، وتبدأ امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني من الخميس 10 يناير حتى الأربعاء 23 يناير 2019.



كما اعلنت المديرية أنه سيتم امتحان المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي 26 و27 ديسمبر 2018، بينما تبدأ امتحانات العملي للإعدادية المهنية واعدادية الصم وضعاف السمع من يوم من 2 يناير حتى 5 يناير 2019، ويتم أداء الامتحانات العملية للصف الأول الثانوي العام وفقا لظروف كل إدارة، كما يتم تأدية امتحان المواد التي خارج المجموع والمستوى الرفيع لصفوف النقل وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.