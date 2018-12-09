ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

دعوى لعزل سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:47 ص
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
محمد زهير
أقام الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض وآخرين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ وإلغاء السلبي بالامتناع عن عزل الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن من منصبه لفقده كافة شروط تولي الوظيفة والاستمرار فيها.

استندت الدعوى على بيان من اللجنة الفقهية بالأزهر الشريف للرد علي ما صدر من "الهلالي" بشأن المساواة المرأة بالرجل في الميراث، حيث أكدت أنها لأيام تكثر فيها الفتن وتموج كما يموج البحر من شبهات وشهوات ويملأ دعاتها جنبات الأرض زورا وبهتانا، طعنا في ثوابت الإسلام ومحاولة لخلخلة قواعده الراسخة.

ونوهت الدعوى إلى أن الدكتور سعد الدين الهلالي أثار العديد من تصريحاته جدلا بين الناس، والتي كان من أشهرها في 2012، حيث صرح أن "البيرة" المصنوعة من الشعير و"الخمر" المصنوع من التمر، و"النبيذ" المصنوع من العنب حلال ما دام لم يسبب السكر أو يذهب بعقل شاربه، مشيرًا إلى أن ذلك "مُدون في كتب إسلامية منذ قرون".

وفي ديسمبر 2014، أصدر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، بيانا شديد اللهجة ضده بعد تصريحه أن شهادة "لا إله إلا الله" تكفي للإسلام دون الشهادة بنبوة محمد، وهو ما اعتبر أن هذا الزعم "يُنبِئ عن فكرٍ منحرفٍ فيه مخالفةٌ جريئةٌ للنصوص الصريحة من الكتاب والسُّنَّة".
loading...

ترشيحاتنا

غيابات بالجملة فى طلائع الجيش قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز

بث مباشر الرئيس السيسي يفتتح أعمال منتدى أفريقيا 2018

مزورة وهاربة من العدالة.. سر الـ16 مليون دولار المطلوبة من شاكيرا

دولة غير معترف بها تتهم أوكرانيا بقصف أراضيها

ظهور جديد لبريانكا شوبرا ونيك جوناس بعد زواجهما الأسطوري.. صور

وزيرة الهجرة ومستشار الرئيس يمثلان مصر في مؤتمر العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة

نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

النوم أكثر من اللازم يمكن أن يهدد الحياة

هاني شاكر يتجول في شوارع المغرب.. صور

باسم مرسي يؤدي العمرة

الرئيس السيسي يفتتح فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018 بعد قليل

اليوم.. مواجهة نارية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز على كأس ليبرتادوريس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عارضة أزياء سابقة ومتخصصة في التجارة الدولية.. 5 معلومات عن فانيسا ليون ملكة جمال العالم2018

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

فيديو

الرئيس السيسي: ندعو المستثمرين من داخل القارة وخارجها إلى استثمار الفرص المتاحة في الدول الإفريقية
السيسي: يجب استغلال طاقات الشباب وتمكين المرأة الأفريقية اقتصادياً
الرئيس السيسي: برنامج عصري للإصلاح الاقتصادي في دول القارة الإفريقية
الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية.. فيديو
الرئيس السيسي يشهد الافتتاح الرسمي لمنتدى أفريقيا 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟