ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: الاستروكس من أشد أنواع المخدرات خطورة على الصحة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أسامة علي
أشادت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة شؤون الصحة بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإدراج 5 مركبات تدخل في تصنيع "الاستروكس" على "جدول المخدرات". 

وقالت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، مخدر الاستوركوس من أشد أنواع المخدرات خطورة على صحة الإنسان التى انتشرت بصورة غير طبيعية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه يعمل على تدمير الجهاز العصبى للتعاطي خلال فترة قصيرة. 

وأوضحت "شاكر" أن وضع مركبات تدخل فى تصنيع الاستروكس على جدول المخدرات يسهل عملية الرقابة عليه ومنعه.

كانت وزارة الصحة أصدرت قرارا بـ إضافة 5 مركبات، وأملاحها، ونظائرها، واستراتها، واستراتها، وأملاح نظائرها، واستراتها ومستحضراتها أينما وجدت للقسم الثاني من الجدول رقم 1 من قانون المخدرات، وهي كلًا من "SDB 005، وEmb fubinaca، و5FLUORO PY PICA، وEthcathinone، 4CHLOROETHCATHINON".
loading...

ترشيحاتنا

وزير الآثار يكشف مصير متحف التحرير بعد افتتاح المتحف الكبير.. صور وفيديو

شاهد.. طلاب التربية العسكرية بجامعة الأزهر يرددون أغنية قالوا إيه

مدير المستشفيات بالمنوفية يرصد تفاصيل اعتداء طبيب نساء على زميله

قرار سعودي بشأن الرسوم على الوافدين

عبد الحفيظ يكشف سبب تسديد مروان محسن ركلة الجزاء أمام طلائع الجيش.. فيديو

تفاصيل مشاجرة طبيبين في غرفة عمليات مستشفى الباجور ..فيديو

إليسا تعلن تفاصيل إصابة شقيقتها بالسرطان

موقع أمريكي: الجيش الإلكتروني السوري اخترق مؤسسات صحفية كبرى

أمريكا تطرح أول دواء في العالم يعالج السرطان تمامًا

تعرف على أسماء أبواب الجنة

ثعبان ضخم يلتهم طائرا بطريقة مرعبة فى أستراليا.. فيديو

الأهلي يتفوق على جميع فرق الدوري في 7 مباريات لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

فيديو

شاهد.. البرومو الدعائي الأول لفيلم BrightBurn
عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟