برلمانية: الاستروكس من أشد أنواع المخدرات خطورة على الصحة

أشادت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة شؤون الصحة بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإدراج 5 مركبات تدخل في تصنيع "الاستروكس" على "جدول المخدرات".





وقالت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، مخدر الاستوركوس من أشد أنواع المخدرات خطورة على صحة الإنسان التى انتشرت بصورة غير طبيعية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه يعمل على تدمير الجهاز العصبى للتعاطي خلال فترة قصيرة.





وأوضحت "شاكر" أن وضع مركبات تدخل فى تصنيع الاستروكس على جدول المخدرات يسهل عملية الرقابة عليه ومنعه.



