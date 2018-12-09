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ديني

تعيين سمر إبراهيم مديرا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالأوقاف

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:11 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا بتعيين سمر إبراهيم محمود عالي، مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة.

وفي سياق آخر، حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الصدق وأثره في صلاح الفرد والمجتمع".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الصدق هو واحد من أهم موازين الاستقامة والاعتدال في حياة الأفراد والمجتمعات، حتى عرف بعض العلماء الإيمان الحقيقي بالصدق واعتبروه من أهم علاماته، فقالوا: "الإيمان هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك، ليقينك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك".

وأضاف "جمعة"، أنه يأتي اختيار هذا الموضوع تزامنا مع انطلاق حملة مكارم الأخلاق التي تنطلق على مستوى الجمهورية يوم الاثنين القادم ٣ من ربيع الأول ١٤٤٠ هـ الموافق ١٠ من ديسمبر ٢٠١٨م في جميع المساجد الكبرى ، وتستمر كل يوم اثنين حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تأكيدا على أهمية الأخلاق وترسيخها في حياتنا.


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