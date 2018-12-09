برلماني يطالب بتطبيق عقوبات على رش المياه فى الشارع

طالب النائب محمد الحسينى، من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استدعاء مسئولى وزارة التخطيط و جهاز التنظيم والإدارة لحصر العمالة الزائدة فى الحكومة وتوزيعها على الوزارات التي تعاني من عجز مثل وزارة التموين.



وتابع الحسيني ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التموين لمواجهة المحتكرين، قائلا:" أريد أن أقوم بهجمة مرتدة ضد الحكومة، لاسيما أن عددا من الهيئات مثل هيئة الضرائب فتحت بابا الانتدابات وتركت أماكن أخرى بدون موظفين.



وأضاف قائلا:" مشكلتنا فى مصر أننا نضع القوانين ولا نقوم بتنفيذها قائلا : وزارة التنمية المحلية أعلنت عن عقوبات لرش المياه فى الشوارع، ولكن كم محافظة طبقت القانون".



فيما عقب رئيس مجلس النواب على مطالب الحسينى ، بحصر العمالة الزائدة فى الحكومة قائلا : ذلك الموضوع قتل بحثا".