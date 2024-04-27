حسن الخاتمة.. تعرف على تفاصيل مصرع شخصين بأسوان عقب أدائهما صلاةالعصر

حسن الخاتمة.. هذا هو ما ينطبق على شخصين لقيا مصرعهما بأسوان عقب أدائهما صلاة العصر نتيجة سقوط سور بأعلى منزل عليهمت نتيجة لسوء الأحوال الجوية الذي تعرضت له المناطق السكنية مساء أمس، الجمعة.

وشهدت منطقة حي العقاد بمدينة أسوان مساء أمس، الجمعة، واقعة سقوط سور بأعلى منزل على عدد من الأشخاص بسبب العاصفة الترابية الشديدة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة لاتخاذ اللازم، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

عاصفة ترابية

سور بأعلى منزل بأسوان

وتبين أن المتوفيين قاما بأداء صلاة العصر، وأثناء سيرهما سقط سور منزل عليهما ليلقيا مصرعهما في الحال.

ونستعرض عبر منصة "صدى البلد" أسماء متوفى ومصابى حادث سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد، ما أودى بحياة شخصين، وإصابة ثالث.

وضمت قائمة أسماء متوفى هذا الحادث الأليم كلا من خالد شريف فرج، 55 سنة، ومبشر خضر، 64 سنة، وتم نقل جثامينهما إلى المشرحة العمومية، فيما أصيب عزام أحمد الشيخ، 34 سنة، والذى تم نقله للمستشفى لتلقى الإسعافات الاولية والعلاج اللازم.

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قدم خالص التعازى القلبية لأسرة شخصين لقيا مصرعهما نتيحة سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد.

ووجه المحافظ بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للشخص الثالث الذى أصيب بنفس الحادث، والذى جاء فى ظل سوء الأحوال الجوية.