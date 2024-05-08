تعاون مرتقب بين مصر وهولندا في التعليم الفني والتكنولوجي

استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم، ايفا فيتمان، الوزير المفوض لسفارة هولندا بالقاهرة، في مقر رئاسة الجامعة.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد خليفة، المدرس ببرنامج الصناعات الخشبية.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والمؤسسات التعليمية والبحثية الهولندية في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الهولندية، بالإضافة إلى إقامة مشاريع بحثية مشتركة.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، على حرص جامعة طيبة التكنولوجية على تعزيز علاقاتها الدولية مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن التعاون مع هولندا في مجال التعليم والبحث العلمي يمثل فرصة هائلة لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير القدرات البحثية للجامعة.

من جانبها، أعربت ايفا فيتمان عن تقديرها لجهود جامعة طيبة التكنولوجية في مجال التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا على رغبة الجانب الهولندي في تعزيز التعاون مع الجامعة في مختلف المجالات.

وبينت الوزير المفوض، أن هولندا تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصر في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت الوزير المفوض لسفارة هولندا، يرافقها الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، معرض منتجات طلاب الصناعات الخشبية، كما شهدت عرضا تقديميا لطلاب برنامج تكنولوجيا السياحة والسفر، حول إنشاء نموذج تدريبي لشركة سياحة وسفر.

وأثنت الوزير المفوض على مستوى طلاب الجامعة الدراسي المتقدم، مؤكدة أن صناعة السياحة تعد من أهم الصناعات الاقتصادية في مصر، لذا يجب الاهتمام بها ووضعها على رأس أولويات الجامعة، مشيدة بالبرامج الدراسية للجامعة ومواكبتها لسوق العمل، لاسيما الجانب المتعلق بالسياحة والفندقة والتي تعد هولندا جزءا منها عبر زيارات السائحين الهولنديين لمصر.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، لوحة فنية تشكيلية من تنفيذ طلاب الصناعات الخشبية، للوزير المفوض لسفارة هولندا، كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق لوضع خطة عمل محددة لتعزيز التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والمؤسسات التعليمية والبحثية الهولندية.

IMG-20240508-WA0024

IMG-20240508-WA0023

IMG-20240508-WA0021

IMG-20240508-WA0022

IMG-20240508-WA0016