عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون مرتقب بين مصر وهولندا في التعليم الفني والتكنولوجي

صدى البلد

استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم، ايفا فيتمان، الوزير المفوض لسفارة هولندا بالقاهرة، في مقر رئاسة الجامعة.

 حضر اللقاء الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد خليفة، المدرس ببرنامج الصناعات الخشبية.

وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدارس الإدارة بأول أيام الامتحانات

تكريم رئيس جامعة الأقصر خلال احتفالية النشاط الختامى لجمعية المنتدى الاستراتيجي

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والمؤسسات التعليمية والبحثية الهولندية في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الهولندية، بالإضافة إلى إقامة مشاريع بحثية مشتركة.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، على حرص جامعة طيبة التكنولوجية على تعزيز علاقاتها الدولية مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن التعاون مع هولندا في مجال التعليم والبحث العلمي يمثل فرصة هائلة لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير القدرات البحثية للجامعة.

من جانبها، أعربت ايفا فيتمان عن تقديرها لجهود جامعة طيبة التكنولوجية في مجال التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا على رغبة الجانب الهولندي في تعزيز التعاون مع الجامعة في مختلف المجالات.

وبينت الوزير المفوض، أن هولندا تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصر في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة للتعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.

وعلى هامش الزيارة، تفقدت الوزير المفوض لسفارة هولندا، يرافقها الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، معرض منتجات طلاب الصناعات الخشبية، كما شهدت عرضا تقديميا لطلاب برنامج تكنولوجيا السياحة والسفر، حول إنشاء نموذج تدريبي لشركة سياحة وسفر.

وأثنت الوزير المفوض على مستوى طلاب الجامعة الدراسي المتقدم، مؤكدة أن صناعة السياحة تعد من أهم الصناعات الاقتصادية في مصر، لذا يجب الاهتمام بها ووضعها على رأس أولويات الجامعة، مشيدة بالبرامج الدراسية للجامعة ومواكبتها لسوق العمل، لاسيما الجانب المتعلق بالسياحة والفندقة والتي تعد هولندا جزءا منها عبر زيارات السائحين الهولنديين لمصر.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، لوحة فنية تشكيلية من تنفيذ طلاب الصناعات الخشبية، للوزير المفوض لسفارة هولندا، كما اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق لوضع خطة عمل محددة لتعزيز التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والمؤسسات التعليمية والبحثية الهولندية.

IMG-20240508-WA0024
IMG-20240508-WA0024
IMG-20240508-WA0023
IMG-20240508-WA0023
IMG-20240508-WA0021
IMG-20240508-WA0021
IMG-20240508-WA0022
IMG-20240508-WA0022
IMG-20240508-WA0016
IMG-20240508-WA0016
IMG-20240508-WA0015
IMG-20240508-WA0015
الأقصر البحث العلمي التعليم والبحث العلمى بحث سبل تعزيز التعاون جامعة طيبة التكنولوجية جامعة طيبة جامعات جمعية المنتدى الاستراتيجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحركة المدنية تساند الجيش المصري وتطالب بإلغاء كامب ديفيد

بالمايوه.. ناهد السباعي وغادة عادل تثيران الجدل على إنستجرام

قرار عاجل لـ التعليم في إلقاء معلمة ماء مغليًا على تلميذة بالجيزة

بشرى سارة لراغبي حجز شقق الإسكان 90 مترا بمقدم 30 ألف جنيه

بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

احتياطي إستراتيجي.. مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وروماني

قوات عربية تصل إلى تركيا للمشاركة في التمرين المشترك متعدد الجنسيات

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

نتنياهو يراوغ.. حماس: لا نقبل تحكم إسرائيل بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: ندعم موقف مصر الشقيقة من التهجير وإدخال المساعدات

أيمن أبو عمر: الإسراف في تكاليف الزواج سبب نزع البركة من البيوت

شاب يشعل النار في نفسه وسط الشارع بالعمرانية

الأول من شهر ذي القعدة 2024 غدا.. هل فاتك ثواب الستة البيض؟

ولي العهد السعودي يبحث مع «زيلينسكي» جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوي؟.. نتائج غير متوقعة

بعد انخفاضها 170 ألف جنيه.. أحدث أسعار هيونداي أكسنت

الإرشاد البيطري يقدم طرق تخزين البطاطس والبصل .. بالخطوات

فرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام في دبي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-