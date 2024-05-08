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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرصة للتوصل لاتفاق .. تفاصيل محادثات بيرنز مع نتنياهو ومسؤولي إسرائيل

بيرنز
بيرنز

أفادت القناة 12 العبرية، بأن رئيس المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، الذي يزور إسرائيل، قال لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين في محادثات اليوم، إنه لا يزال يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وقالت القناة إن بيرنز أخبر المسؤولين أن إسرائيل لا ينبغي أن تعتبر "نهاية الحرب" بمثابة "نقطة"، بل “فاصلة”.

وفي المحادثات التي حضرها نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الموساد دافيد بارنيا ورئيس الشاباك رونين بار، ردت إسرائيل بأن اقتراح حماس، الذي تم تلقيه ليلة الاثنين، “يتجاوز جميع الخطوط الحمراء في كل المعايير وغير مقبول”.

كما أخبر الإسرائيليون بيرنز أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار سعيد برؤية الولايات المتحدة تحجب الأسلحة عن إسرائيل وأن هذه الخطوة تزيد من تعقيد احتمالات التوصل إلى اتفاق.

وأشارت القناة إلى أن قادة إسرائيل يعتبرون أن الفجوات بين الجانبين بشأن صفقة الرهائن المحتملة واسعة للغاية، وبالتالي يعتقدون أن تركيزهم يجب أن ينصب على عملية الجيش الإسرائيلي المستمرة في رفح.

ومع ذلك، قالت القناة العبرية إن وزير حكومة الحرب بيني جانتس، وزميله في حزب الوحدة الوطنية ومراقب مجلس الوزراء الحربي جادي آيزنكوت، يطالبان الحكومة باتخاذ "قرارات استراتيجية" لليوم التالي في غزة قبل أي توسيع لعمليات الجيش الإسرائيلي في رفح أو غزة.

وليام بيرنز إسرائيل نتنياهو اتفاق مع حماس

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