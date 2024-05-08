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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: رفضنا الاستدانة الخارجية لأنها ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة

تبون
تبون

أجرى الرئيس الجزائري وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة  عبد المجيد ‎تبون  زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني حيث  التقى بإطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي وألقى خطابا أمامهم.

ووفق وسائل إعلام جزائرية؛ فقد تم بث خطاب رئيس الجمهورية  إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية الست عبر تقنية التخاطب عن بعد

كما تم كذلك بث  خطاب رئيس الجمهورية أيضا إلى الوحدات العسكرية الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني حيث  حيى في خطابه جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي.

وأكد الرئيس تبون على أن تأسيس اليوم الوطني للذاكرة يجسد افتخار الشعب الجزائري بتاريخه المشرف والمجيد.

وأشار تبون الي بالمناسبة بالتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري أمام جرائم وهمجية وبربرية الاستعمار الفرنسي، مشددا علي أن  السيادة الوطنية تُصان بالارتكاز على جيش قوي مُهاب واقتصاد متطور.

كما اعرب  رئيس الجمهورية عن رفضه للاستدانة الخارجية كونها أحد العوامل التي ترهن استقلالية القرار السيادي للدولة.

وأكد  الرئيس تبون علي أن التطور الذي تشهده الجزائر أمر ملموس لا ينكره إلا جاحد وأن وتيرة النمو وباستكمال المشاريع الكبرى ستعرف في آفاق 2027 إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة.

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