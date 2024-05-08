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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من تهجير لآخر.. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية

اهالى غزة
اهالى غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "من تهجير إلى تهجير.. مأساة يعيشها أهالي قطاع غزة بسبب اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية".

من تهجير لتهجير، كُتب على سكان غزة الرحيل كما كُتب على الذين من قبلهم، رحيل يحمل معه آلام الماضي وتساؤلات الحاضر وخوفا من المستقبل، رحيل متزامن مع أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان القطاع المحاصر على خلفية احتلال معبر رفح.

الجانب الفلسطينية

ومن خيام إلى خيام يهجر الفلسطينيون من مدينة لمدينة مجبورين لا مخيرين، خوفا من آلة الحرب الإسرائيلية وما ترتكبه من مجازر مازال القطاع شاهدا عليها، والتي كان أخرها في رفح الفلسطينية من عمليات عسكرية واحتلال المعبر من الجانب الفلسطينية، كما لو أن كُتب على الفلسطينيين عدم المعيشة كسائر شعوب الأرض.

https://www.youtube.com/watch?v=eNRJQhWZE3I&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

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