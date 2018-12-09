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فن

نوال الكويتية تتخطى 50 ألف مشاهدة بـ نسايم الشوق

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
طرحت الفنانة نوال الكويتية أغنيه «نسايم الشوق» وقررت إهداءها للشعب السعودي اثناء احتفالات الاعياد الوطنية في مدينة جدة، وقامت الآن بتسجيلها وطرحها على طريقة الفيديو كليب.

حققت الأغنية آلاف المشاهدات بعد ساعات من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يويتيوب، إذ اجتازت حاجز الـ50 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة.

أغنية«نسايم الشوق» لـ نوال الكويتية، من كلمات: خالد المريخي، والحان: ناصر الصالح، وتوزيع موسيقي: بشار سلطان، وإخراج: أحمد الخلاف.
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