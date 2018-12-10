أبرز تصريحات درة مع عمرو الليثي.. بحب الأدوار الكوميدي وهنيدي أستاذ فيها.. وأواجه الشائعات بهذه الحيلة

حلت النجمة التونسية درة ضيفة على الإعلامى عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" والمذاع عبر قناة "النهار".



وكشفت الفنانة درة، عن السؤال الذي إذا وجه إليها لا تستطيع أن تجاوب عليه، قائلة: "فيه اسئلة كتير ممكن ما أردش عليها، زي الأسئلة في الأمور الشخصية".



وأشارت: "الأسئلة إللي بيكون فيها توقيع بيني وبين حد تاني، والناس بتنسى إن الفنان بيكون إنسان، وساعات يشوفوك تعبان أو عندك حد في المستشفي أو بأكل وممكن يتصوروا عادي».



وأكدت: "الفنان عنده حياه زي أي شخص، وأي إنسان فيه جزء من حياته هو حابب يطلعه وفيه جزء من حياته خاص بيه، ومن حقه إنه يحافظ عليه، والحاجات إللي عايزة أقولها للناس هقولها، ولو فيه حاجات خاصة بيا مش عايزة أقولها أنا حرة".



وقالت إنها تحب الشخصية الكوميدية، مضيفة: "أنا بحب الكوميدي جدا، ولا أدعي إني كوميديان، بس بحب الأدوار الكوميدي".



تابعت "درة": "البرامج إللي فيها كوميدي كانت من ألذ البرامج إللي عملتها، والناس استمتعت بالجانب دة".



وأوضحت أن "محمد هنيدي أستاذ في الكوميديا، وأما تكون الكوميديا معمولة حلو ومكتوبة حلو بتكون ممتعة جدًا".



ونوهت إلى أن الحديث عن الشائعة ينميها أكثر، مضيفة: "أتجاهل الرد على الشائعة وبهذه الطريقة أتمكن من قتلها".



وأردفت: "الإشاعة بتموت أما نبطل نتكلم عنها، علشان لو فضلنا نتكلم عنها حتى لو بالنفي هتفضل موجودة".



وأتمت: "ساعات حد بيطلع يقول حاجه عني غلط، والصحافة تكلمني علشان أنفي أو أكذب الإشاعة، أنا مش برضي أعمل كدا، إلا لو حاجه خطيرة، ومعظم الوقت بتجاهل الموضوع، لأن التجاهل هيخلي الموضوع يهدأ".



