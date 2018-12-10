نوع من البقول يساعد على ضبط ضغط الدم وتحسين صحة القلب

فوائد عديدة لتناول البقوليات لكنه فى المقابل يغفل الكثيرون تناولها على الرغم من فائدتها الصحية إليك أبرز فوائدها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



1. تحسن البصر.. تساعد على تحسين الرؤية من خلال تعزيز أنسجة العين لغناها بفيتامين (أ).



2. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل محتوى الدهون والسعرات الحرارية.



3. تحسن الهضم .. تحتوي اللوبيا ذات العين السوداء على نسبة عالية من الألياف الغذائية ، وهو المكون الوحيد الذي يساعد على تحسين الجهاز الهضمي و تعزز حركات الأمعاء.



4. تخفض ضغط الدم ..يساعد المحتوى الغني للبوتاسيوم في محاربة ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على ضغط دمك.



5. يمنع فقر الدم.. غناها بالحديد يساعد فى تحسين عدد خلايا الدم الحمراء ومستوى الهيموجلوبين وعلاج فقر الدم.



6. يتحكم في مستويات السكر.. تناول اللوبيا المطبوخة ذات العيون السوداء يساعد فى خفض مستوى الجلوكوز في الد و يمنع تحطم السكر المفاجئ والرغبة الشديدة في السكر.

