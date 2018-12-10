الإحصاء: ارتفاع في أسعار الأسماك 1.6% خلال نوفمبر الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أسعار مجموعــة الأسماك والمأكولات البحرية بنسـبة 1.6% خلال شهر نوفمبر الماضي لتساهم بمقدار 0.04 فى معدل التغـير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.9% .



وأضاف المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان التضخم الشهري الذي صدر اليوم الاثنين،أن قسم الملابس والأحذية سجل ارتفاعًا قدره 1.8% ليساهم بمقدار 0.07 فى معدل التغير الشهري بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاحذية بنسبة 0.8%، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 0.5%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.4% .



ووفقا لبيان التضخم الشهري، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره 0.2% ليساهم بمقدار 0.01 فى معدل التغير الشهــرى بسبب ارتفـــاع أسعـــار مجموعــة خدمات مرضى العيــادات الخارجيـــة بنسبة 0.4% مجموعــة خدمات المستشفيات بنسبة 0.3%.

