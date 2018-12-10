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أخبار البلد

الملا: مصر أنفقت 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
نهلة الشربيني - مايكل عياد - عدسة: عز حسين
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر نفذت عددا من المشاريع في إطار تعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز، من بينها 3 مشاريع بإجمالي استثمارات 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات.

وأضاف الملا، في كلمته بالنسخة الثانية من مؤتمر مؤسسة الأهرام السنوي للطاقة تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"،أنه جاري تنفيذ 4 مشروعات بإجمالي استثمارات حوالي 1,5 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وجار إنشاء مجمع للتكرير وللبتروكيماويات بالمعلمين باستثمارات حوالي 7,5 مليار دولار.

وعقدت مؤسسة "الأهرام" مؤتمرها السنوي الثاني للطاقة تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار مسئولي الدولة، ورؤساء كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية.
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