الملا: مصر أنفقت 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر نفذت عددا من المشاريع في إطار تعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز، من بينها 3 مشاريع بإجمالي استثمارات 4 مليارات دولار لزيادة إنتاج البتروكيماويات.





وأضاف الملا، في كلمته بالنسخة الثانية من مؤتمر مؤسسة الأهرام السنوي للطاقة تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030"،أنه جاري تنفيذ 4 مشروعات بإجمالي استثمارات حوالي 1,5 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وجار إنشاء مجمع للتكرير وللبتروكيماويات بالمعلمين باستثمارات حوالي 7,5 مليار دولار.



