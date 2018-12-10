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برلمان

بروتوكول بين بورسعيد والزراعة لاستغلال المقننات المائية للمزارع السمكية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:33 م
اللواء،عادل الغضبان
اللواء،عادل الغضبان
ماجدة بدوى
قال محافظ بورسعيد اللواء، عادل الغضبان ، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة بمقتضاه استغلال المقننات المائية للمزارع السمكية فى الزراعة، تمهيدا لتقنين وضع اليد، مشيرا إلى أن هناك التزاما كبيرا فى فئة صغار المزارعين وبالفعل تم تقنين أوضاع كل من تقدم منهم وحول أرضه لزراعية منتجة، إلا أن بعض الشركات التى تمتلك أكثر من 500 فدان والأخرى التى تمتلك أقل من 500 فدان، لم تتقدم او تلتزم ببروتوكول التعاون مما يعنى عدم تقنين وضعهم لأنهم مخالفين، وإذا التزموا بالشروط المتفق عليها سيتم تقنين وضعهم وفقا للاشتراطات والقواعد المتبعة.

وكشف محافظ بورسعيد، إنه التقى أهالى منطقة سهل الطينة أكثر من 12 مرة من أجل تقنين وضعهم وفقا للقانون والاشتراطات المنصوص عليها، وذلك من خلال شراء كراسات الشروط والالتزام بالشروط والقواعد المتبعة فى هذا الإطار.

وتابع الغضبان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن هناك قرار صدر بإزالة المزارع السمكية، وتم منح الأهالى مدة أكثر من عام ونصف لتنفيذ القرار، لافتا إلى أن هذه المزارع تتسبب فى عدم وصول المياه عند المصب مما يهدد استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه.
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