رئيس الوزراء الأيرلندي: لا يمكن إعادة التفاوض بشأن بريكست

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إنه لا يمكن إعادة التفاوض بشأن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخاص بمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في الوقت الذي يتوجه فيه كبير مفاوضي ماي، أولي روبنز، مرة أخرى إلى بروكسل للحصول على المزيد من التنازلات لصالح بريطانيا.



وذكرت صحيفة /الإندبندنت/ البريطانية، على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء الأيرلندي وجه هذا التحذير في الوقت الذي وردت فيه أنباء تفيد بأن بريطانيا سوف تُرجئ تصويت مجلس العموم البريطاني على اتفاق (بريكست)، المقرر غدا الثلاثاء، خشيةً أن يرفضه النواب البريطانيون.



وأشار رئيس الوزراء الأيرلندي إلى أن اتفاق الانسحاب، الذي يتضمن ترتيبا يُعرف باسم شبكة الأمان (الباكستوب)؛ والذي يقضي بإبقاء حدود أيرلندا الشمالية مفتوحة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعد الاتفاق الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات.



وأوضحت "الإندبندنت" أن كبير المفاوضين البريطانيين أولي روبنز شوهد وهو يغادر قطارا في عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، على الأرجح من أجل السعي إلى الحصول على المزيد من التنازلات من بروكسل لصالح بريطانيا لبعض الوقت.



وكان جميع الشخصيات البارزة في الاتحاد الأوروبي قد اتخذوا موقفا جماعيا يفيد بأن اتفاق الانسحاب، الذي وافقوا عليه الشهر الماضي، هو الاتفاق الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات.



وأفادت بعض التقارير بأن ماي قد تسافر بنفسها بشكل مسبق إلى بروكسل، في محاولة لتأكيد الحصول على المزيد من التنازلات، وهو الأمر الذي لم تؤكده الحكومة البريطانية.