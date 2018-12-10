اختراع أول عجلة مصرية للديلفرى صديقة للبيئة.. حمولة الدراجة تصل إلى 140 كيلوجرام دون السائق وسرعتها 55 كم فى الساعة.. جلال: يتم شحنها عن طريق الكهرباء والطاقة الشمسية.. صور

اختراع عجلة للديلفرى بديلا عن الموتوسيكلات للشباب بالمنيا

حمولة الدراجة تصل إلى 140 كيلوجرام غير السائق

تشحن عن طريق الكهرباء والطاقة الشمسية









دراجة صديقة للبيئة ويتم شحنها بالكهرباء والطاقة الشمسية، اختراع هام لإحدى الشركات للاستغناء عن الموتوسيكلات والبنزين وتلوث الهواء وتعمل لمدة تتراوح من 12 إلى 16 ساعة يوميا.وقال عبد الرحمن جلال الرئيس التنفيذي ومؤسس تطبيق "أوفر ماركت": قمنا باختراع أول دراجة كهربائية مصرية بعد 12 شهرا من إجراء البحوث والتطوير لعملية تصنيع الدراجة الكهربائية، من خلال فريق عمل الشركة لتكون مناسبة للشباب مثل شركتى اوبر وكريم نطرحها للشباب حاليا بنظام الإيجار ويستطيع الشاب أن يحصل على راتب يصل إلى 5 آلاف جنيه شهريا بعد استخدامه الدراجة والاستغناء عن الموتوسيكل ويتم شحنها من خلال فيشة 4 ساعات شحن تكلفة بسيطة 2 جنيه يوميا عبر الطاقة الشمسية.وأضاف أنه تم تصنيع الدراجة الكهربائية فى محافظة المنيا على يد مجموعة من الفنيين والمتخصصين في مجال صناعة الدراجات الكهربائية، بجانب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك بهدف الإشراف على المشروع وتقديم أفضل جودة فى عملية التصنيع حيث تم الحصول على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالمنيا.وكشف عن خطة الشركة لإنشاء مصنع لتصنيع الدراجات الكهربائية بشكل رسمى خلال العام المقبل، حيث تصل نسبة المكون المحلى للمنتج 90 %، و 10 % يتم استيرادها من الخارج، وتم تصنيع 4 نماذج للدراجة الكهربائية, ويمكن استخدامها لخدمات التوصيل والدليفري بديلا عن الموتسيكلات، ونموذج آخر للاستخدام الشخصي مثل المشاوير، حيث تعمل الدراجة لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر أو العمل بشكل متواصل لمدة 10 ساعات، ومدة الشحن للدراجة 4 ساعات من خلال توصيلها بفيشة الكهرباء العادية.وأوضح أن حمولة الدراجة تصل إلى 140 كيلوجرام بالإضافة إلى حمولة السائق، وتتميز بأن لديها بطارية إضافية فى حالة إنقطاع الكهرباء عن الدراجة، كما أنها صديقة للبيئة ويتم شحنها بالكهرباء.ولفت جلال إلى أنه من ضمن مميزات الدراجة الجديدة أنها لا تحتاج إلى تراخيص من المرور، وتصل سرعتها إلى 55 كيلومترا فى الساعة، مؤكدًا أنه سيتم التعاون مع شركات تمويل المنتجات والبنوك بداية من العام القادم لتسهيل شراء الدراجة على الشباب، وتوفير أكبر فرصة عملهم.وأشار إلى أن المصنع سيتم إنشاؤه فى المنطقة الصناعية بمحافظة المنيا، وتجرى الشركة حاليا مفاوضات مع مجموعة من المستثمرين لإنشاء المصنع، حيث يسعى لجذب إستثمارات مبدئية بقيمة 250 ألف دولار، وسيتم تخصيص جزء من هذه الاستثمارات على قسم البحث والتطوير الخاصة بالشركة وأشار إلى أن أول موديل غير مطروح للبيع بشكل رسمي وسيتم تأجيرها للشباب بإيجار شهرى.يذكر أن أوفر ماركت موقع وأبلكيشن على الإنترنت تعمل مع أشهر السلاسل التجارية وأكبر السوبر ماركت فى مصر من خلال شوبر المتسوق الشخصي للعميل يستقبل الطلبات واستخدام تكنولوجيا وفرنا أكثر من 300 فرصة عمل العام الحالى والعام القادم نستهدف توفير 4 آلاف فرصة عمل.