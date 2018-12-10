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أخبار العالم

ماكرون يعلن حالة طوارىء في فرنسا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:27 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رحيم يسري
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، فرض حالة الطوارئ "الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن فرنسا تستحق أكثر من ذلك.

وقرر ماكرون رفع الحد الأدنى لأجور العمال بقيمة 100 يورو في 2019، مؤكدا أنه لن يتم فرض ضرائب على العمل الإضافي خلال الفترة المقبلة.

واكد الرئيس الفرنسي ن خلال خطاب للشعب للفرنسي، أنه لا ينسى أن هناك غضب وسخط شعبي يدعمه العديد من المواطنين الفرنسيين، مشيرا إلى أنه يتحمل نصيبه من المسئولية.
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