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محافظات

اصطفاف المعدات في عملية صقر 38 بالأقصر .. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:56 م
عملية صقر 38 بالأقصر
عملية صقر 38 بالأقصر
شمس يونس
تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبرفقته اللواء اركان حرب خالد مصطفي توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي منطقة اصطفاف المعدات المشاركة في سيناريو العملية صقر 38 بمدينة الطود وذلك ضمن اولي مراحل تنفيذ العملية " صقر 38 " لمواجهة السيول ومجابهة الأزمات والكوارث في بعض المدن والمراكز بمحافظة الأقصر بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الأقصر واللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد محافظة الاقصر ورؤساء المدن وقيادات المديريات والجهات المعنية.

وتابع المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي عملية اصطفاف السيارات ومعدات الحملات الميكانيكية التابعة للمحافظة ، بمدينة الطود لقياس مدي سلامة المركبات وقدرتها علي التحرك الفوري لمواجهة اية ازمات او كوارث محتملة .

واصطفت نحو 203 معدات ومركبات وسيارات بمختلف الانواع والاحجام من معدات الحملات الميكانيكية بالمدن والأحياء التابعة لمحافظة الأقصر بشكل متواز وتم استعراض عملية الاصطفاف بمدينة الطود بالاقصر .

واطلع المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي علي جاهزية المعدات والدور المحدد لكل مركبة وسيارة أثناء تنفيذ السيناريوهات الموضوعة للعملية صقر 38 .

وتنوعت المعدات التي شاركت في " عملية الاصطفاف " ما بين سيارات اسعاف وسيارات دفع وشاحنات نقل كبيرة ومتوسطة الحجم وصغيرة و"لوادر و " قلابات " و " مكابس " و " تيليسكوب " وعربات شفط وسحب وتخزين مياه وسيارات ربع ونصف نقل وغيرها .

كانت محافظة الأقصر قد بدأت اولي مراحل تنفيذ سيناريو العملية صقر 38 الذي يستمر تنفيذه لمدة 3 ايام باستعراض مشترك بين كافة الاجهزة المعنية لمجابهة الازمات والكوارث بالمحافظة وابراز خطط كل جهة واستعداداتها لمواجهة المخاطر عبر سيناريوهات الأزمة التي تتضمن تأثر محافظة الأقصر بأمطار غزيرة تصل لدرجة السيول وحدوث ازمات وكوارث ببعض المدن والمراكز تؤدي لوقوع خسائر في " الارواح – المنشآت – المرافق – المباني – الطرق ".
اصطفاف المعدات في عملية صقر 38 بالأقصر .. صور
اصطفاف المعدات في عملية صقر 38 بالأقصر .. صور
اصطفاف المعدات في عملية صقر 38 بالأقصر .. صور
اصطفاف المعدات في عملية صقر 38 بالأقصر .. صور
اصطفاف المعدات في عملية صقر 38 بالأقصر .. صور
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