مدرب الأهلي المحتمل.. بروس سيرة ذاتية قوية ومسيرة كبيرة مع 8 أندية إنجليزية

اقترب مسئولو النادي الأهلي من إنهاء التعاقد مع الإنجليزي ستيف بروس، لاعب مانشستر يونايتد السابق، والمدير الفني السابق لأستون فيلا، ليتولى زمام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.



ويملك بروس سيرة ذاتية قوية على مستوى الأندية الإنجليزية التي دربها فى بلد مهد كرة القدم إنجلترا، لكن اختلفت آراء المحللين ولاعبي كرة القدم المصرية على المستوى الفني للمدرب الإنجليزي الذي درب أحمد المحمدي ومحمد ناجي جدو وأحمد فتحي فى هال سيتى وشيفيلد يونايتد وعمرو زكي فى ويجان.



يبلغ ستيف بروس من العمر 57 عامًا حيث ولد في 31 ديسمبر 1960، وبدأ مسيرته كلاعب في نادي والسيند بويز، وفي عام 1987 انتقل إلى مانشستر يونايتد حيث حقق معهم نجاحًا كبيرًا، ففاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وأصبح أول لاعب إنجليزي في القرن العشرين الذي يكون قائدا لفريق حقق الثنائية.



ورغم نجاحه في الملاعب، إلا أنه لم يستدع إلى منتخب إنجلترا لكرة القدم، ووصفه المعلقون والمعاصرون بأفضل لاعب إنجليزي لم يلعب مع المنتخب في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.



بدأ بروس مسيرته التدريبية مع نادي شيفيلد يونايتد، وأمضى فترات قصيرة في تدريب هدرسفيلد تاون وويجان أثلتك وكريستال بالاس قبل أن يدرب نادي برمنجهام سيتي في عام 2001 حيث قادهم إلى الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين في الست سنوات التي قضاها معهم، قبل أن يستقيل في عام 2007 ليدرب نادي ويجان أثلتيك مرة أخرى.



وتولى ستيف بروس قيادة شيفيلد يونايتد من مايو 1998، وحتى مايو 1999، حيث خاض الفريق تحت قيادة بروس 55 مباراة، فاز في 22 مباراة، خسر في 18 لقاء، وتعادل في 15 مواجهة أخرى.



وقاد بروس تدريب هدرسفيلد في 24 مايو 1999، وحتى 16 أكتوبر 2000، لعب الفريق مع بروس 66 مباراة، فاز في 25 مباراة وخسر في مثلها، فيما تعادل في 16 مواجهة أخرى.



وتولى ستيف بروس تدريب فريق ويجان في 4 أبريل 2004 وحتى 29 مايو 2001، خاض الفريق تحت ولاية بروس 8 مباريات فقط، فاز في 3 مباريات وخسر في مثلها، وتعادل في مباراتين أخرتين.



وتولى بروس تدريب كريستال بالاس في 31 مايو 2001 وحتى 2 نوفمبر من نفس العام، قاد بروس الفريق في 18 لقاء، فاز في 11 وخسر في 5 وتعادل في مباراتين.



وقاد ستيف بروس برمنجهام من 12 ديسمبر 2001 حتى 19 نوفمبر 2007، قاد بروس الفريق في 270 مباراة فاز في 100 مباراة وخسر في مثلها، وتعادل في 70 مواجهة أخرى.



وتولى ستيف قيادة سندرلاند في 3 يونيو 2009 وحتى 30 نوفمبر 2011، وذلك في 98 مباراة، فاز الفريق تحت قيادته في 29 مباراة وخسر في 28 أخرى، وتعادل سندرلاند تحت ولاية بروس في 41 مباراة.



ودرب بروس هال سيتي منذ 20 يونيو 2012 وحتى 22 يونيو 2016، خاض الفريق تحت قيادته 201 مباراة فاز في 82 لقاء، وخسر في 44 أخر، فيما تعادل الفريق تحت قيادة بروس في 75 مواجهة.