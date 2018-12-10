ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حازم منير: بقاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومي بسبب الزواج أمر مضحك

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:33 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أبدى حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، موافقته على حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي انحيازا للدستور الذي يمنع التمييز على أساس اللون أو الدين أو العرق.

وتساءل منير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ما أهمية وج4ود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي؟.

وتابع حازم منير، أن بقاء خانة الديانة بسبب الزواج أمر مثير للضحك لأن الشخص يقوم بالتوقيع على قسيمة الزواج وهو مسئول عن ما قام بالتوقيع عليه.

وأكد رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن استمرار خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي لن تفيد في أكثر من حالة مثل رفع دعاوى قضائية أو تحرير محضر في قسم الشرطة أو التقديم للأبناء في المدارس.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

أبلة فاهيتا ترقص علي مهرجان لأ لأ على الهواء.. فيديو

مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو

الشيطان وصراع النفوذ والمال وراء مقتل أمين شرطة وإصابة والده وانتحار عمه

مجلس الأهلي يؤجل مناقشة ملف المدرب الجديد وهيكلة قطاع الكرة

انفجار داخل ستوديو تامر أمين على الهواء.. فيديو

بعد رحيل محمود القلعاوي .. أبرز إفيه حذفه التليفزيون من مسرحية الجوكر

فضيحة جديدة لـ تميم.. قطر تنتهك الأجواء الأمريكية عبر إيطاليا

التموين تكشف رقما صادما عن عدد رصد من لا يستحقون دعم البطاقات

شاهد.. لقطات مذهلة لم تشاهدها من قبل للأهرامات بعدسات مصور إسباني

الحكومة تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين بداية 2019

ريهام سعيد تغلق الهاتف في وجه متصلة: لما تبطلي ضحك كلمينا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟