حازم منير: بقاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومي بسبب الزواج أمر مضحك

أبدى حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، موافقته على حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي انحيازا للدستور الذي يمنع التمييز على أساس اللون أو الدين أو العرق.



وتساءل منير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ما أهمية وج4ود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي؟.



وتابع حازم منير، أن بقاء خانة الديانة بسبب الزواج أمر مثير للضحك لأن الشخص يقوم بالتوقيع على قسيمة الزواج وهو مسئول عن ما قام بالتوقيع عليه.



وأكد رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن استمرار خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي لن تفيد في أكثر من حالة مثل رفع دعاوى قضائية أو تحرير محضر في قسم الشرطة أو التقديم للأبناء في المدارس.