صلاح حسب الله: الفساد ظاهرة عالمية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، إن الفساد ظاهرة عالمية وليست محلية، موضحا أن هناك ارادة دولية لمواجهة الفساد وهناك ارادة لتخصيص يوم9 من ديسمبر كيوم عالى لمحاربة الفساد .

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وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن هناك ارادة قوية لمحاربة الفساد بمصر كاشفا أن الفساد لا يختصر على الراشي والمرتشي فقط، ولكن غياب الضمير يعتبر أكبر أنواع الفساد.



وأشار إلى أن إهدار ساعات العمل يعتبر نوع من أنوع الفساد والتقاعس عن أداء دورك الوظيفي يعتبر فساد، والفساد له أنواع كثيرة.



وأكد أن المرحلة الأولى لـ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحارب الفساد .

