«سيدات سلة الأهلي» يتوج بكأس مصر

توج الفريق الأول لكرة السلة “سيدات” بالنادي الأهلي، بلقب كأس مصر؛ بعد الفوز على سبورتنج في النهائي بنتيجة 93-84، في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وقدم فريق«سيدات الأهلي» أداءً جيدًا منذ البداية، ونجح في إنهاء الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 26 - 19، ولكن سبورتنج تمكن من التقدم مع الفترة الثانية بنتيجة 43 - 40، وأنهى كذلك الفترة الثالثة متقدمًا بنتيجة 59 - 52. وخلال الفترة الرابعة والأخيرة نجح فريق سيدات سلة الأهلي في العودة للقاء.

وسجلت المحترفة البولندية ليليانا باناشاك رمية ثلاثية في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين 74 - 74، وتذهب لشوط إضافي. وفي الشوط الإضافي قدمت لاعبات الأهلي عرضًا رائعًا ونجحن في التقدم منذ بدايته، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 93 - 84، ويكرر الفريق إنجاز التتويج بلقب الكأس مثلما فعل في الموسم الماضي.