«شبانة» مُتعجبًا: عاملين لجنة إنقاذ في الأهلي .. هتنقذوه من إيه؟!

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ما يمر به النادي الأهلي خلال الفترة الحالية يُعد أمرًا طبيعيًا يحدث في جميع الأندية الكبرى، مشيرًا إلى أن تحقيق البطولات ليس أمرًا دائمًا.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: «ما يحدث في الأهلي طبيعي وبيحصل في كل أندية العالم، ومفيش نادي بيكسب كل حاجة، وظهور مطالب من بعض أعضاء الجمعية العمومية بعقد جمعية طارئة لسحب الثقة من مجلس الإدارة وتعيين مجلس إنقاذ أمر مبالغ فيه».

وأضاف: «الأهلي في الموسم الحالي حقق 17 بطولة في ألعاب الصالات، وكمان فاز ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك».

وتابع: «حتى ريال مدريد مرّ بموسم صفري، لكن الأهلي على الأقل حقق بطولة، وده حصل قبل كده في عهود رؤساء كبار، منهم فترة صالح سليم».

وواصل: «في 2015، الأهلي مع محمود طاهر ما حققش بطولات غير السوبر المحلي، وده طبيعي في كرة القدم، ومن حق الجماهير تنتقد لأن الأهلي نادٍ كبير، لكن في أندية كتير ما بتحققش أي بطولات».

وأشار إلى أن الأهلي قدّم واحدًا من أقوى مواسم الصفقات في تاريخه، وهو ما يُحسب لمحمود الخطيب، عندما ضم لاعبين كبارًا مثل أشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، وهم من نجوم منتخب مصر.

واستكمل: «ده زي ما حصل في عهد حسن حمدي لما تم التعاقد مع نجوم كبار زي محمد بركات، وأحمد فتحي، وسيد معوض، نجوم منتخب مصر».

واختتم قائلًا: «مين في إفريقيا أو الخليج ما يتمناش ضم لاعبين زي إمام عاشور أو تريزيجيه أو محمد علي بن رمضان أو زيزو؟ الحديث عن مجلس إنقاذ مش منطقي.. إنقاذ من إيه؟ الأهلي ما خسرش دوري أبطال إفريقيا، وده أمر وارد وبيحصل».