الخارجية: مصر تتسلم رئاسة مجموعة الـ77 والصين في نيروبي

تسلم السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر لدى كينيا ومندوبها الدائم لدى المقر الإفريقي للأمم المتحدة في نيروبي، وبرنامجي الأمم المتحدة للبيئة والمستوطنات البشرية (الهابيتات)، اليوم الجمعة 3 مايو، رئاسة مجموعة الـ77 والصين في نيروبي، من مندوب ماليزيا الدائم.

وأكد نصر الدين، بحسب بيان وزارة الخارجية، أن مصر ستعمل خلال فترة رئاستها للمجموعة، على الدفع بمصالح الدول النامية، في المحافل الأممية بنيروبي، وأولوياتها في أنشطة برنامجي الأمم المتحدة للبيئة وللمستوطنات البشرية اللذان يتخذان من العاصمة الكينية مقرا لهما، كون الدول النامية هي الأكثر تأثرا بالتغير المناخي، والأكثر استفادة من برامج التنمية الحضرية.

وشدد مندوب مصر الدائم، على ضرورة تنسيق مواقف المجموعة، استعدادا للفعاليات المهمة التي تحتضنها نيروبي خلال الفترة المقبلة، بداية من الدورة الأولى للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لهذا العام، والتي تعقد الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر أن الدول الإفريقية، رشحت مصر لرئاسة مجموعة الـ77 والصين في نيروبي، والبالغ عددها 134 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى وجزر الكاريبي والباسيفيك، وهو ما حظى بإجماع جميع دول المجموعة.