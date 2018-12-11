8 وسائل لتفادي شعور طفلك بالفشل بعد رسوبه في اختبار المدرسة

يتعرض العديد من الأطفال إلى الفشل في بعض الاختبارات المدرسية، فإذا كان طفلك من ضمن هؤلاء ولا تعرفين الأسلوب الأمثل للتعامل معه، وجعله طفل له كاريزما ومستقبل باهر؛ إليك أفضل الخطوات لتفادي شعوره بالفشل.



الدكتور أبو بكر مصطفى خبير التنمية المستدامة واستشارى تعديل السلوك ، أكد أن النجاح لا يقتصر على الدراسة فحسب؛ بل النجاح الحقيقى هو فى نجاح التربية الناشئة على القواعد والمبادئ الدينية السليمة، وعلى كل أم محاولة تخليص طفلها من الإحباط والشعور بالفشل من خلال أنه رسب فى الامتحان بهذه الخطوات.



1- علمى طفلك أن لا يكرر الخطأ نفسه، بحيث لا يرتكب الأخطاء نفسها، فالناجح يرى من كل عقبة فرصة للتعلم والتقدم والنجاح، والمهزوم يرى من كل فرصة نجاح عقبة وإحباط .



2- لا تنتظر الرحمة والعطف من الآخرين وتقديم العون لك؛ لأن هذا العون قد يأتي وقد لا يأتي ،فلا أحد يشعر بما تشعر به من مشاعر، ولا أحد يستطيع أن يضع نفسه بالكامل في مكانك ، فأنت المسؤول الأول والأخير عن نفسك، وعن نجاحك وفشلك أعلم أن التغيير يبدأ من داخلك أنت وليس أى شخص أخر .



3- اغرزي فى طفلك أن عليه الجد والتعب والإصرار لتحقيق أهدافه والنجاح والنهوض من جديد .



4- تحدثي مع طفلك بإيجابية وابعديه عن الحديث مع المحبطين .



5-حذري طفلك من اليأس، دفائما هناك أمل وتفاؤل بأن القادم أفضل .



6- النجاح فى الكثير من الأنشطة والمهارات اليومية، فعليك أن تعتبريه نجاحا لطفلك وتكافئيه عليه، فالنجاح لا يقتصر على الدراسة فقط .



7- قصي عليه بعضا من قصص الأنبياء الذين تعرضوا لكثير من الإحباط، ولكنهم لم ييأسوا من رحمة الله- تعالى-، ومن إمكاناتهم على الثقة وتحقيق النجاح فى شتى المجالات .



8- تحدثي لطفلك قائلة: "عليك بالإصرار والعزيمة على النجاح والتغيير والوصول للمبتغى، فنقطة الماء كفيلة بأن تثقب الصخر إن قُرنت بالمداومة".