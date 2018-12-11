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اقتصاد

استلام شبكات مياه جديدة لسفاجا بتكلفة قدرها 32 مليون جنيه

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إنه تم استلام شبكات المياه، التى تم الانتهاء من تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بمناطق (الشباب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور)، بمدينة سفاجا، لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه.

وأشار صديق إلى أن تنفيذ هذه الشبكات جاء لتأمين احتياجات المواطنين من المياه، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، وحركة التنمية السياحية التى تشهدها المحافظة، موضحا أن هناك خطة لتطوير شبكات المياه ضمن خطة الإحلال والتجديد، تشمل تغيير وصلات المياه القديمة إلى وصلات "upvc" مطابقة للمواصفات العالمية، بجانب توصيل شبكات المياه الجديدة التى تم الانتهاء من تنفيذها.
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