تدريبات خفيفة للاعبي الأهلي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة طلائع الجيش مرانا خفيفا صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.



وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية الجماعية والاستشفائية مع بداية المران.



واستكمل اللاعبون الذين خاضوا مباراة طلائع الجيش المران الصباحي بمباراة للكرة الطائرة بالقدم خاضها اللاعبون على فريقين.



ويستعد الأهلي لمواجهة «جيما الإثيوبي» يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة إفريقيا للأندية الأبطال.