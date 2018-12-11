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فن

نسرين أمين: محمد رمضان نمبر وان

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:19 م
شيرى نبيل
شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها على حسابها بموقع "إنستجرام" بصورة تجمعها مع الفنان محمد رمضان، وذلك خلال مشاركتهم في ديفيليه مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى أمس.

وعلقت نسرين على الصورة قائلة: "محمد رمضان نمبر وان".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي جمعت نسرين بالفنان محمد رمضان كان مسلسل "الأسطورة " وهو من بطولة محمد رمضان، فردوس عبد الحميد، روجينا، هادى الجيار، ياسمين صبرى، مى عمر، نسرين أمين، عايدة رياض، عماد زيادة، أحمد عبد الله محمود، عمر حسن يوسف، فايق عزب، ريم مصطفى، ومجموعة كبيرة من الممثلين، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج محمد سامى.
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