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أخبار البلد

رامي رضوان يوجه رسالة لزميلته من متحدي الإعاقة .. صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
أمل مجدى
نشر الإعلامى رامى رضوان عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا له تجمعه برحمة خالد أول مذيعة من ذوى الإعاقة، تشاركه تقديم برنامجه 8 الصبح عبر فضائية dmc يوم الثلاثاء معبرًا عن فرحته بوجودها فى البرنامج .

وعلق رضوان على الصور قائلا: "كم الحب اللي لقيته منك لا يمكن وصفه ولا وصف تأثيره علي رحمة خالد فتاة مثابرة ومجتهدة ومليانة بالحب والود والطاقة الإيجابية".

وأضاف: "شرفتي 8 الصبح، وشرفتيني بتقديمك معنا حلقة اليوم، ومنتظر منك الحلقة القادمة بإذن الله.. انتظروا الإعلامية رحمة خالد في 8 الصبح كل ثلاثاء".
رامي رضوان يوجه رسالة لزميلته من متحدي الإعاقة .. صور
رامي رضوان يوجه رسالة لزميلته من متحدي الإعاقة .. صور
رامي رضوان يوجه رسالة لزميلته من متحدي الإعاقة .. صور
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