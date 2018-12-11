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أخبار البلد

تدريبات عسكرية بين مصر والأردن في العقبة 4.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:43 م
صورة من وصول القوات
صورة من وصول القوات المصرية للأردن
محمد إبراهيم
وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المشترك المصرى الأردنى " العقبة - 4 "، والذي يستمر حتى الحادى والعشرين من ديسمبر الجارى بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من القوات الخاصة والمهندسين العسكريين لكلا البلدين، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتتضمن خطط التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية والتى تساهم فى نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أى تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وقد اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية كافة الإجراءات لتنفيذ مخطط التحميل والنقل الإستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلي موانئ التحميل والوصول استعدادًا لبدء فعاليات التدريب.

يأتى تدريب "العقبة -4" استكمالًا لسلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها مصر والأردن بما يدعم علاقات التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.
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