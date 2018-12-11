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السفير أحمد القويسني: تقرير المفوضية الأوروبية عن مصر إيجابي.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:03 م
صدى البلد
أيمن سيد
وصف السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق تقرير المفوضية الأوروبية عن مصر بأنه تقرير إيجابي،  مشيرا إلى أننا لا نستطيع عكس واقع جيد وبراق وفيه إنجازات، بالإضافة إلى مشكلة لدى الأوروبيين أنهم لا يتقبلون من مصر هذه الإيجابية.

وأضاف القويسني فى مداخلة هاتفية لبرنامج " حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على على فضائية " الحدث اليوم" أن الجزء الكبير من المشكلة هو قدرتنا على الأيضاح والتوصيل لنكون مؤهلين وجاهزين للرد على العديد من التساؤلات التى يصعب أحيانا الرد عليها بشكل جيد.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر والأوروبيين فى تواصل دائم وعبر عصور تاريخية طويلة وسواء فرنسا أو أيطاليا على سبيل المثال لهم بصمات فى مصر ثقافية واجتماعية.

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