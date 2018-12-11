ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية: أثق في قدرة المجتمع المدني على إعادة المنصورة لجمالها

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:33 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أهمية تضافر جهود المجتمع المدني ورجال الأعمال مع أجهزة المحافظة للقضاء علي مشكلة القمامة التي تعد تحديا يواجه الجميع، وأوضح شاروبيم أن منظومة القمامة الجديدة التي بدأ تجربتها في مدينة المنصورة والتي تستمر علي مدار 24 ساعة بثلاث ورديات، وأننا نسعي إلي إنشاء شركات صغيرة للجمع من المنازل علي أن يمتلك كل شركة عدد من الشباب بما يساهم في جمع القمامة وتراجع وجودها في الشوارع من جهة والحد من مشكلة البطالة بين الشباب من جهة أخرى.

وأضاف شاروبيم أن هناك مقاومة من بعض المواطنين وعدم التعاون مع المنظومة الجديدة، كما أنني أصدرت قرارا يلزم المحلات بوضع صناديق لجمع القمامة مكتوب عليها أسماء المحلات وعلي الرغم من القرار الذي ينص علي فرض 3 آلاف جنيه غرامة علي كل صاحب محل لا يلتزم بتنفيذ القرار إلا أن الاستجابة ضعيفة للغاية ثم يشكو هؤلاء من زيادة كميات القمامة في الشوارع.

وقال المحافظ لعدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني خلال اجتماعه معهم مساء اليوم إننا يجب أن نقنع من لا يلتزم بتنفيذ القرار أن مصلحته في القضاء علي مشكلة القمامة التي نعاني منها جميعا.

وأضاف محافظ الدقهلية إنني أثق في قدرة المجتمع المدني على التعاون معا لإعادة الجمال إلي مدينة المنصورة مرة اخرى.

ترشيحاتنا

انتبه.. عدم تنظيف الفراش يوميا يعرضك لهذه الأضرار

مانشستر سيتي يضم أغلي صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي MLS

في عيد ميلادها ..20 صورة تظهر أناقة فريال يوسف

محمد صبحي يكشف سبب غيابه عن جنازة القلعاوي .. فيديو

تعرف على أول فنانة مصرية تقود سيارة فى السعودية.. فيديو

الحكم يحرم ليفربول من هدف أول في شباك نابولي

تصميمات راقية للحمام العصرى.. صور

مشاهدة برشلونة وتوتنهام بث مباشر برشلونة اليوم الآن في دوري الأبطال

مؤامرة قطر ضد الفلسطينيين.. تسلم بصماتهم إلى إسرائيل

صالح جمعة يكشف تفاصيل جلسته مع يوسف.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

ياسمين صبري توجه رسالة لجمهورها بعد اختفائها.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

الحلم فكرة.. حمدى استقال من وظيفة فى بنك فأصبح مديرا لمصنع ملابس.. صور

فيديو

محمد صلاح يبدع في هدفه الأول بشباك نابولي بدوري الأبطال ..فيديو
القومي للسكان: ارتفاع عدد المصريين بالداخل إلى 98 مليون نسمة
كافاني يتقدم بالهدف الأول لسان جيرمان في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو
رئيس المجلس التصديري للجلود: مدينة الروبيكي نقلة حضارية
تامر أمين يستعرض مانشيتات صحف الأربعاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟