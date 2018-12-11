محافظ الدقهلية: أثق في قدرة المجتمع المدني على إعادة المنصورة لجمالها

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أهمية تضافر جهود المجتمع المدني ورجال الأعمال مع أجهزة المحافظة للقضاء علي مشكلة القمامة التي تعد تحديا يواجه الجميع، وأوضح شاروبيم أن منظومة القمامة الجديدة التي بدأ تجربتها في مدينة المنصورة والتي تستمر علي مدار 24 ساعة بثلاث ورديات، وأننا نسعي إلي إنشاء شركات صغيرة للجمع من المنازل علي أن يمتلك كل شركة عدد من الشباب بما يساهم في جمع القمامة وتراجع وجودها في الشوارع من جهة والحد من مشكلة البطالة بين الشباب من جهة أخرى.



وأضاف شاروبيم أن هناك مقاومة من بعض المواطنين وعدم التعاون مع المنظومة الجديدة، كما أنني أصدرت قرارا يلزم المحلات بوضع صناديق لجمع القمامة مكتوب عليها أسماء المحلات وعلي الرغم من القرار الذي ينص علي فرض 3 آلاف جنيه غرامة علي كل صاحب محل لا يلتزم بتنفيذ القرار إلا أن الاستجابة ضعيفة للغاية ثم يشكو هؤلاء من زيادة كميات القمامة في الشوارع.



وقال المحافظ لعدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني خلال اجتماعه معهم مساء اليوم إننا يجب أن نقنع من لا يلتزم بتنفيذ القرار أن مصلحته في القضاء علي مشكلة القمامة التي نعاني منها جميعا.



وأضاف محافظ الدقهلية إنني أثق في قدرة المجتمع المدني على التعاون معا لإعادة الجمال إلي مدينة المنصورة مرة اخرى.

