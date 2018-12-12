توصيات فنية من وزارة الزراعة لـ محاصيل الخضر تحت الصوب

كشفت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حزمة توصيات فنية لمزارعي محاصيل الخضر تحت الصوب "الكوسة - الباذنجان - الفلفل - الخيار".





وأوصت الادارة مزارعي الكوسة والخيار بإزالة الأوراق المسنة وذات اللون الأصفر علي الجزء السفلي؛ للسماح بالتهوية الجيدة، والإهتمام بتربيط النباتات بخيوط التدعيم في الصوبة، والاستمرار في جمع الثمار أولا بأول وفي الطور المناسب، الى جانب إضافة الدفعة الثانية من الأسمدة الكيماوية حسب المقررات السمادية الموصي بها.





وشددت على ضرورة الاستمرار في الفحص المستمر من الإصابات الحشرية والمرضية وفي حالة وجود إصابات يتم تنفيذ برنامج المكافحة الموصي به من الإدارة العامة المكافحة، بالإضافة الى تهوية الصوب جيدا للتخلص من الرطوبة الزائدة المتكونة أثناء الليل بالصوبة نتيجة البخر من التربة والنتح من النبات.



