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فن

فى ذكرى ميلاد محمود المليجى .. نساء فى حياة شرير السينما المصرية

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:53 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
اطلق عليه لقب شرير السينما المصرية ولكن لا يعرفه الجمهور أنه كان من أطيب الشخصيات التى تتعامل معها انه الفنان الراحل محمود المليجى والذى تحل اليوم ذكرى ميلاده.

وفى هذا اليوم نرصد أهم نساء فى حياة الفنان الراحل، حيث كانت بدايته مع الفنانة "علوية جميل" والتى تزوجها أثناء عملهما معًا في فرقة يوسف بك وهبي، لتنجذب إليه وتقف بجواره بعد وفاة والدته وجاء قرار الزواج بعد أن شعر بأنها يمكن أن تحل محل والدته.

وبعد زواجه من علوية تقابل مع الفنانة لولا صدقى والتى كانت بمثابة الحب الحقيقى فى حياته الا ان ضعف شخصيته امام علوية لم يدفعه الى الارتباط بلولا حتى وان كان سرا.

فى عام 1963 تزوج المليجي، سرا من زميلته في فرقة إسماعيل ياسين الفنانة "درية أحمد" لكن خبر زواجه لم يخف كثيرًا على "علوية" فأجبرته على تطليق زوجته الثانية وخصوصًا أن عدم قدرته على الإنجاب كانت إحدى وسائل "علوية" في فرض سيطرتها عليه.

قرر المليجى التخلي عن خوفه في نهاية السبعينيات، عندما تزوج من الفنانة الراحلة "سناء يونس" ولكنه اتفق معها على عدم إعلان خبر زواجهما حفاظًا على مشاعر زوجته الأولى.

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