البحوث الإسلامية: وعي الناس وحمايتهم من الفكر المنحرف مسئوليتنا جميعا

التقى الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، مديري عموم الأمانة العامة للمجمع لبحث سبل انتظام العمل داخل إدارات المجمع بعد الانتقال إلى المبنى بعد تطويره.



وأكد الأمين العام لـ "مديري العموم" أن المرحلة الحالية تقتضي أن يكون الجميع على استعداد تام ويقظة في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال حفز همم العاملين وتشجيعهم على الإخلاص والتفاني في العمل لتحقيق مزيد من الإنتاج الفكري، فالوطن في حاجة إلى جهود المخلصين من أبنائه في جميع المجالات العلمية، والعملية، والإدارية، وغير ذلك حسب التخصصات.



أضاف "عفيفي" خلال اللقاء أن الجميع لابد وأن يكون على قدر المسؤولية، فكل فرد له دورٌ مهمٌ في بناء الدولة المصرية والحفاظ على مقدراتها، مشيرًا إلى أنكم جميعًا في موقع مهم فأنتم مسؤولون عن زيادة وعي المواطنين وحمايتهم من الفكر المنحرف، مشيرا إلى أن الانتقال إلى الموقع الجديد للمجمع يلقي على عواتقنا مزيدًا من المسؤوليات ويجعلنا أكثر قدرةً على مواجهة التحديات بوعي وتركيز وإخلاص، من خلال تعظيم سبل الاستفادة من الإمكانات الجديدة؛ لأن العبرة بالجهود الوطنية المخلصة التي تستشعر عظمة الانتماء لهذا الوطن الكبير الذي يحتاج إلى الجهود والعمل الجادّ المبني على الفكر والتخطيط والالتحام بالواقع.



ووجّه الأمين العام بضرورة التنبيه على العاملين بالإدارات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور بتسهيل الإجراءات اليومية وسرعة قضاء مصالحهم والتعاون الفعّال لحل مشكلاتهم.