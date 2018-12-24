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صندوق العشوائيات: تكلفة الأسمرات بمراحلها المختلفة 4 مليارات جنيه

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس إيهاب الحنفى منسق عام صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، إن ما تم إنجازه من مشروعات قومية في تطوير العشوائيات إنجازات غير مسبوقة؛ منوها أنه تم إنفاق 14 مليار من 2009 الي 2014.

وأكد الحنفي خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على «صدى البلد»؛ والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات مرة أخري؛ منوها أنه للقضاء على عشوائيات المقطم وإنشاء الأسمرات بمراحلها المختلفة تكبد الصندوق 4 مليارات جنيه.

ولفت الحفني أن هناك تعاونا تاما مع مؤسسات الدولة لدعم مشروعات تطوير العشوائيات؛ مؤكدا أن 222 ألف وحدة تم إنشاؤها منذ عام 2014 في مشروعات تطوير العشوائيات.

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