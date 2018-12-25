ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

طهران تواجه كارثة اقتصادية.. روحاني: مخزون إيران من العملات الأجنبية صفر

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:23 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
حسام رضوان
اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان أن مدخرات بلاده من العملة الصعبة وصلت خلال الأشهر الماضية إلى صفر.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الإيراني إن الحكومة اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ البلاد، وان العقوبات أثرت عمليا ونفسيا على سوق العملات، ما ساهم في تدهور العملة المحلية.

وقدم روحاني ميزانية حكومته للعام الجديد 2019 للبرلمان، والتي يبلغ حجمها 47 مليار دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي.

يذكر أن تحديد الحكومة الإيرانية سعر الصرف الرسمي للدولار بـ57 ألف ريال، وهو أقل بكثير من السعر الحقيقي للريال، حيث تبلغ قيمة الدولار في السوق السوداء 105 آلاف ريال، عمل على استنزاف المخزون الإيراني، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية المتمثل في تقليل تدفق العملات الصعبة الواردة للبلاد، والخسائر الناتجة عن هروب الشركات الأجنبية وفسخ عقود بمليارات الدولارات.

ترشيحاتنا

بعد ابتعاده عن النادي الأهلي..مدرب إسبانى يتجه للدوري الصيني

بطولات بورسعيدية.. كيف قتل الطفل عسران ثعلب المخابرات البريطانية برغيف خبز؟

خالد بيومي يسخر من جدول مباريات الدوري الممتاز.. وميدو يرد

لو سبت شغلك وقاعد في البيت وعاوز وظيفة.. 11 ألف فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر.. ادخل وشوف

بعد تعاونه معها في فيلم حب ايه.. ممدوح الشناوي يكشف عن رأيه في رانيا يوسف.. فيديو

تأكيدا لانفراد صدى البلد.. مقر جديد لـ الكاف فى شرق القاهرة

مجدي يوسف: أكتوبر الجديدة أصبحت ضمن منظومة المدن المستدامة.. فيديو

صورة أحلام بدون مكياج الأكثر تداولا على السوشيال ميديا

مدبولى يلتقي عبد العال لبحث أزمة غياب الوزراء عن جلسات البرلمان

رسميا .. الجبلاية يحدد ملاعب استضافة أمم إفريقيا 2019 فى مصر

الأهلي بطلا لدوري مرتبط السلة للعام الثالث على التوالي

تصريحات أردوغان العنصرية تضع اقتصاد تركيا في مأزق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات لافتة لـ غادة عادل

فتاتان توأم تخططان للزواج من رجل واحد..صور

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

الصلح خير.. أول صور تجمع كيت و ميجان بعد صراعهما في القصر

بخطوات بسيطة.. جددى ديكورات منزلك فى ليلة رأس السنة ..صور

فيديو

جولة بمنزل الرئيس الراحل السادات احتفالًا بمئويته .. فيديو
شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار بركان كراكاتوا سبب تسونامي إندونيسيا
السيسي: السادات شخصية ملهمة للأجيال الحالية والقادمة.. فيديو
الرئيس السيسي: مصر تطلب السلام العادل الذي تحميه القوى القادرة.. فيديو
السيسي يوجه التحية لاسم الرئيس الراحل أنور السادات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟