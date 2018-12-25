طهران تواجه كارثة اقتصادية.. روحاني: مخزون إيران من العملات الأجنبية صفر

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان أن مدخرات بلاده من العملة الصعبة وصلت خلال الأشهر الماضية إلى صفر.



وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الإيراني إن الحكومة اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ البلاد، وان العقوبات أثرت عمليا ونفسيا على سوق العملات، ما ساهم في تدهور العملة المحلية.



وقدم روحاني ميزانية حكومته للعام الجديد 2019 للبرلمان، والتي يبلغ حجمها 47 مليار دولار أمريكي بحسب سعر الصرف الرسمي.



يذكر أن تحديد الحكومة الإيرانية سعر الصرف الرسمي للدولار بـ57 ألف ريال، وهو أقل بكثير من السعر الحقيقي للريال، حيث تبلغ قيمة الدولار في السوق السوداء 105 آلاف ريال، عمل على استنزاف المخزون الإيراني، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية المتمثل في تقليل تدفق العملات الصعبة الواردة للبلاد، والخسائر الناتجة عن هروب الشركات الأجنبية وفسخ عقود بمليارات الدولارات.



