إصابة 3 جنود سوريين في القصف الإسرائيلي على دمشق

كشف مصدر عسكري سوري، عن أن 3 جنود أصيبوا خلال موجتين متتاليتين من القصف الإسرائيلي على سوريا، خلال الليلة الحالية.





ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري، أن الموجتين المتتاليتين من القصف الإسرائيلي على سوريا، أسفرتا عن انفجار مستودع ذخيرة في محيط طريق دمشق وبيروت، وتسببت في إصابة عدد من الجنود.



