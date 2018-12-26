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أخبار العالم

شاهد| ضابطان أمريكيان يؤديان رقصة مبدعة ويطالبان العالم بتحديهما

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 05:30 ص
صدى البلد
حسام جابر
تداول الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل، رقصة رائعة، أداها ضابطا شرطة أمريكيين، حيث طالبا المواطنين في أمريكا وحول العالم بالدخول في تحدٍ راقص معهما.

وذكر إذاعة "فرانس بلو" الفرنسية أن قوات الدرك في مقاطعة لا لوار الفرنسية، أعادت نشر فيديو، عبر حسابها على "تويتر" يظهر ضابطين أمريكيين يؤديان رقصة داخل مول تجاري، كتحد مع المواطنين.




ووعد الراديو الفرنسي، بأنه في حالة إعادة نشر تغريدته 1000 مرة؛ سيقوم ضباط فرنسيين برقصة تحد في ستاد جوفري- جيشار".

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