مانشستر سيتي ضيفا على ليستر سيتي في جولة البوكسينج داي

يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا على نظيره ليستر سيتي، اليوم، الأربعاء، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "كينج باور"، بجولة البوكسينج داي بالأسبوع التاسع عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



ويسعى مانشستر سيتي في مباراة اليوم، لتخطي الهزيمة القاسية التي تلقاها الجولة الماضية، أمام كريستال بالاس بنتيجة 3-2، على ملعب "الاتحاد".



ويأمل السيتي في تحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث من ليستر سيتي الذي سيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على تشيلسي الجولة الماضية بنتيجة 1-0.



ويحتل السيتينيز وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ 48 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز التاسع برصيد 25 نقطة.



وتقام جولة "البوكسينج داي" دائمًا يوم 26 ديسمبر، أي في اليوم التالي لعيد الميلاد "كريسماس"، وهو يوم عطلة وطنية في إنجلترا، يقام فيه مباريات الـ"بريميرليج" كاملة بجدول معين.



وتسمى هذه الجولة باسم "البوكسينج داي"، نظرًا لصناديق الهدايا "Boxes" التي يقوم بتوزيعها الأغنياء على الفقراء، في اليوم التالي من عطلة "الكريسماس".



وتعتبر جولة "البوكسينج داي"، حدثًا خاصًا لعشاق الساحرة المستديرة في بريطانيا وبعض البلدان الأخرى، لذلك تضع رابطة أندية الدوري الإنجليزي جدول معين لمراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة من أجل مساندة فرقها، خاصة وأن هذا اليوم عطلة في إنجلترا.