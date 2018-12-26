ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نقيب المهن التعليمية يطلق مبادرة لزراعة مليون شجرة ببورسعيد

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 12:44 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أطلق خلف الزناتي نقيب نقابة المهن التعليمية ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إشارة البدء في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة مليون شجرة مثمرة في محافظة بورسعيد، وذلك بغرسه أولى الأشجار المثمرة بمدرستي العاشر من رمضان بنين، ومدرسة المسجد الأقصى الأساسية .

جاء ذلك بحضور علي الألفي نقيب المعلمين ببورسعيد، وأعضاء النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، وعدد من القيادات النقابية والتعليمية بالمحافظة .

وأكد "الزناتي" أن نقابة المهن التعليمية استجابت لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزراعة مليون شجرة في الميادين العامة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس والمستشفيات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي إيمانًا من النقابة بدورها الوطنى والقومى والخدمى الفعال والمسئول على مدى تاريخها ، ولكونها شريك أساسي للمجتمع المدنى في كل ما يتعلق بالعمل الوطنى العام.

وأضاف نقيب المعلمين أنه تم تفعيل المبادرة على أرض الواقع بزراعة أسوار المدارس بالشجر المثمر "جوافة – برتقال – تفاح" وغيرها من الاشجار المثمرة .

وأوضح "الزناتي" أن مبادرة الرئيس السيسي تستهدف الحد من التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال الحد من التلوث بالغطاء الأخضر في المناطق الفضاء في المدارس ومراكز الشباب والحدائق العامة بالمحافظات، مؤكدًا أن المشاركة في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي تعد رسالة للأجهزة المحلية بمواصلة دفع العمل بالمبادرة لما تحققه من مردود لصالح الدولة والمجتمع متمثلا في الحد من التلوث وتحسين الأوضاع البيئية وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للأشجار المثمرة مقارنة بأشجار الزينة.

ومن جانبه، أكد علي الألفي نقيب المعلمين ببورسعيد ، أن المبادرة تستهدف ترشيد استهلاك المياه بزراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية بهدف إعلاء قيم الجمال والحد من التلوث، والتحول من زراعة الأشجار الخشبية بزراعة محاصيل بستانية تراعي الجمال والإنتاج الاقتصادي.

وخلال جولته لمدارس بورسعيد، استمع "الزناتي" إلى مطالب المعلمين الذين أكدوا أنهم لم يتم تدريبهم من قبل وزارة التربية والتعليم، كما طالبوا بزيادة رواتبهم المتدنية، وأيضًا طالبوا بأن يتم صرف المكافأت والحوافز والبدلات على أساسي 2018 بدلًا من 2014 .

وأكد نقيب معلمي مصر، لهؤلاء المعلمين، أن تدريب المعلمين على الورق فقط وغير حقيقي، كما أشار إلى أنه التقى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم المتعاقبين، ووزير المالية ، ولجنة التعليم بالبرلمان؛ وذلك لتقديم جدول أجور للمعلمين مقترح من قبل النقابة وكان من المفترض أن يتم تطبيقه على ثلاث مراحل، كما أوضح أن النقابة تبنت مطالب المعلمين كافة ورفعتها لوزارة التربية والتعليم ومنها صرف الحوافز والمكافأت والبدلات على أساسي 2018 بدلًا من 2014 .

ولفت "الزناتي" إلى أنه جاري الإنتهاء من مشكلة المشرفين الاجتماعيين والتى تم إسنادها إلى "إبراهيم شاهين" وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية ، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المذكرة المتضمنة لجميع الأسانيد القانونية التى تثبت حقوق هؤلاء المعلمين، والتى تم رفعهًا إلى وزارتى التعليم والمالية وتم ارسال صورة منها إلى الدكتور "عبد الحميد زيد " نقيب الاجتماعيين.

ترشيحاتنا

مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة اعتزال نجم الفريق عقب الهزيمة أمام الاتحاد

مفاجأة .. إسرائيل وراء قرار ترامب في الانسحاب من سوريا

جاذبية لا تذوب مع الزمن.. حكاية غادة عادل مع وصية زهرة العلا ورفض الحديث عن خالتها

الرئيس يفتتح مشروع إسكان بشاير الخير 2 في غيط العنب.. اليوم

شاهد.. لحظة وصول مبارك وجمال وعلاء لقاعة المحكمة

بيان عاجل من روسيا بشأن الانسحاب الأمريكي من سوريا

السيسي مداعبا اللواء العزازي: ساعدناك بالحديد بدلا من الفلوس.. فيديو

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن تطوير محور المحمودية.. فيديو

عمرو دياب يحيي حفل الكريسماس في التجمع الخامس.. صور

السيسي لمن يشكو من كثرة عدد الأولاد: انت المقصر في حق نفسك

ادخل وشوف درجة حرارة محافظتك والجو فيها عامل إيه صبح وليل

السيسي عن حقوق الدولة: بتروح تعمل حج وعمرة وإنت بتاكل مال البلد.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«البيض والموز والتفاح».. أطعمة يمكنك تناولها بشكل مختلف

عمرو دياب يتألق فى أقوى حفلات الكريسماس بالقاهرة الجديدة .. صور

راغب علامة يشعل حفله بالكريسماس.. صور

توفر حياة كريمة لقاطني العشوائيات.. كيف تحولت غيط العنب من العشش إلى منطقة حضارية.. فيديو وصور

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على مرضى السرطان بالأقصر.. صور

فيديو

شاهد.. السيسي يتابع أعمال هدم العشوائيات غير الآمنة بغيط العنب
أحمد موسى: حديث مبارك عن المعزول اليوم شهادة للتاريخ.. فيديو
أحمد موسى: لأول مرة يدخل مبارك للمحكمة سيرا على قدميه منذ 2011.. فيديو
أحمد موسى: مبارك يظهر لأول مرة سائرا على قدميه بدلا من السرير الطبى.. فيديو
السيسي عن حقوق الدولة: بتروح تعمل حج وعمرة وإنت بتاكل مال البلد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟