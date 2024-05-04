الشارع الإسرائيلي ينتفض ضد نتنياهو ويطالبون بالإطاحة به

قالت دانا أبو شمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الشارع الإسرائيلي ينتفض ضد نتنياهو، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية قد تبرم صفقات مؤلمة بالنسبة إليها وتقدم تنازلات نظرا لشدة المظاهرات بتل أبيب.

ونوهت أن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون لمطالبة بصفقة لتبادل المحتاجزين، بل ويطالبون أيضًا بإقالة حكومة بينيامين نتنياهو، والذي يواجه ضغطًا خارجيًا ودوليًا، بالإضافة إلى الضغوط الأميمة.

وأشارت إلى أن بهذا العدد وفي هذه الأماكن الجغرافية الهامة بتل أبيب، يمكن لهذه التظاهرات أن تغير في القرار السياسي المتمتل في أعلى مستوياته من بنيامين نتنياهو، مضيفة أن الخوف من أن يخسر مكانه كرئيس لوزراء إسرائيل السبب وراء عرقلة نتنياهو لكل الصفقات الخاصة بتبادل المحتجزين.

وتابعت أن 54% من الإسرائيليين يريدون إبرام صفقة تبادل مقابل 38% من الإسرائيليين يريدون التدخل العسكري لرفح، وهذا يعكس التوجه في الشارع الإسرائيلي حيث أنهم يريدون إنهاء هذه الحرب.