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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كم انتظرنا.. ماهر همام يحتفي بمعلول بعد منحه شارة القيادة

علي معلول
علي معلول

ارتدى التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، شارة القيادة للمرة الأولى منذ انضمامه، وذلك في لقاء الجونة.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "كم إنتظرنا من الوقت لـنُشاهد هذه الصورة".

وقام السويسري مارسيل كولر، باستبدال كريم نيدفيد ومشاركة أكرم توفيق بدلًا منه، ليمنح شارة القيادة للتونسي علي معلول، لأول مرة مع الاهلي وذلك في الدقيقة 61.

وحصل معلول على شارة قيادة الاهلي، بعدما خاض 288 مباراة مع المارد الأحمر خلال 8 سنوات، وبعد مرور دقيقة واحدة صنع ثاني الأهداف في شباك الجونة في الدقيقة 62، الذي أحرزه محمود متولي.

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره الجونة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 27 يحتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

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