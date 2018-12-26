الملكة إليزابيث تتدخل لفض الاشتباك بين زوجتي ابنيها

يبدو أن الخلاف بين زوجتي حفيدي الملكة إليزابيث الثانية، كيت ميدلتون وميجان ماركل قد وصل ذروته، لدرجة أن الملكة تدخلت شخصيًا وطلبت تنحية الخلاف جانبًا لحين انتهاء فترة أعياد الميلاد.



وصرح مصدر داخل القصر الملكى بأن الأمير تشارلز طالب بعدم إظهار أى صورة انشقاق داخل العائلة الملكية، وهو الذى اتضح أمام عدسات المصورين لحظة وصولهن إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية.



وظهرت كيت وميجان تتبادلان الضحكات فى إشارة منهما إلى أنهما تتبعان التعليمات بحذافيرها، والتقطتا العديد من الصور بجانب زوجيهما، وأخفيتا أي مظاهر سلبية تمامًا.



ومن المفترض أن ينتقل هاري وميجان إلى مقر "فروجمور" الملكي في ويندسور أوائل عام 2019، لتضع زوجته أول مولود لهما في فصل الربيع.