ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

غدا.. الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بين مصر والسودان بالخرطوم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:35 م
وزير الخارجية ورئيس
وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة
أ ش أ
يعقد بالخرطوم غدًا، الخميس، الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بين مصر والسودان، والتي تضم وزيري الخارجية ومديري جهازي الأمن والمخابرات في البلدين.

ويصل إلى العاصمة السودانية صباح غد، وزير الخارجية سامح شكري، ومدير جهاز المخابرات عباس مصطفى كامل، للمشاركة في الاجتماع.

ذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الاجتماعات تم الاتفاق عليها بين الطرفين في أكتوبر الماضي، في إطار متابعة نتائج الدورة الأولى للاجتماع الرباعي الأول الذي عُقد في القاهرة في 8 فبراير الماضي، ومتابعة تنفيذ نتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية التي عقدت مؤخرًا بالخرطوم.

ويبحث الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة الجوانب، والقضايا الإقليمية الدولية محل الاهتمام المشترك، وجهود السودان في ترسيخ السلام والاستقرار في دول الجوار، وسبل تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية والإقليمية.

ترشيحاتنا

عمة الطفل محمد أشرف تروي تفاصيل حادث انهيار مبنى مدرسة المرج

آخر تطورات عرضي الزمالك وبيراميدز لـ جون أنطوي

تصريحات مثيرة من محمد محمود فى مباراة الوداع مع دجلة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

شاهد.. استخراج جثة من مقابر بني سويف وسط زفة بالأعلام الخضراء

الضرائب: تحصيل 6.3 مليار بالمرحلة الأولى من قانون التجاوز ..فيديو

محمد صلاح مهدد بالإيقاف أمام أرسنال ومانشستر سيتي في البريميرليج

محمد صلاح يتساوى مع أوباميانج في ترتيب هدافي الدوري الانجليزى..فيديو

محمد صلاح يسجل الثاني لـ ليفربول أمام نيوكاسل من ركلة جزاء.. فيديو

نجم دفاع دجلة يوجه صدمة إلى الأهلي والزمالك قبل الانتقالات الشتوية

نجوم الأهلي في حفل زفاف تريزيجيه بالتجمع الخامس بحضور حماقي وأوكا وأورتيجا

برباعية..محمد صلاح يقود ليفربول لفوز سهل على نيوكاسل ويغرد علي القمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات غادة رجب

حصاد 2018.. فستان الـ 200 مليون جنيه لـ نيكول سابا يثير الجدل.. و11 نجمة يتألقن بتصميمات هاني البحيري.. صور

الأسعار وراء ضعف الإقبال على شراء هدايا الكريسماس بالبحيرة

وزير الشباب يقطع كلمته فور وصول علي جمعة لماراثون زايد الخيري..صور

شاهد .. السيسى يفتتح المرحلة الثانية من مشروع بشاير الخير 2

فيديو

موجز البلد| السيسي يفتتح بشاير الخير 2.. محمد صلاح يسجل هدفا.. مبارك يدلي بشهادته
حسني مبارك: اتركوا 25 يناير للتاريخ يحكم عليها ..فيديو
لأول مرة.. مبارك يكشف سبب قطع الاتصالات الهاتفية في 25 يناير..فيديو
مبارك يكشف كواليس اجتماع الداخلية والدفاع والمخابرات عن 25 يناير..فيديو
شاهد.. مبارك يكشف لأول مرة سبب تنحيه عن رئاسة مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟