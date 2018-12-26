عرض مسرحية شهد الصبار بمسرح السلام.. غدا

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح غدًا الخميس، العرض المسرحى الجديد " شهد الصبار" من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح على مسرح السلام.



المسرحية تدور أحداثها حول فكرة الأخذ بالثأر فى الصعيد ومقاومتها بالعلم والمعرفة.



"شهد الصبار" بطولة فلك نور، طارق كامل ، محمد سمير ،أحمد فرغلي، رانا رجب، إسراء حامد، حسام موسى، غناء حسناء كمال وباسم عبد العزيز ، ديكور وملابس وائل عبدالله ، موسيقى وألحان باسم عبدالعزيز ، استعراضات شريف راضي، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف وأشعار على أبو سالم ،إخراج وليد الولي.